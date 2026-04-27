Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против нефтяного объекта в Коми

При попытке задержания злоумышленники, работавшие на украинские спецслужбы, оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении диверсии.

Источник: РБК

В Коми предотвратили теракт на нефтеперерабатывающем предприятии. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении диверсии.

Два гражданина России готовили теракт в Ухте по заданию спецслужб Украины, уточнила служба. Они через иностранные интернет-мессенджеры установили контакт с украинскими спецслужбами и передавали им сведения о региональных нефтеперерабатывающих предприятиях, а также российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов.

«Действуя по указанию кураторов, они изъяли из заранее оборудованного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения подрыва одного из предприятий нефтяной промышленности региона», — говорится в сообщении.

При попытке задержания злоумышленники оказали вооруженное сопротивление ФСБ и в ходе перестрелки были убиты ответным огнем. Со стороны силовиков и мирного населения никто не пострадал.

В ходе осмотра места происшествия было изъято два дрона с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом иностранного производства, два пистолета Макарова, а также телефоны фигурантов с информацией о подготовке диверсии.

Ранее в Крыму была пресечена деятельность агента ГУР МО Украины. Житель Волгоградской области 1995 года рождения по заданию куратора из украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России на территории города Севастополя.

Он был арестован. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ФСБ.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше