ФСБ сообщила о предотвращении теракта против нефтяного объекта в Коми

В Коми предотвратили теракт на нефтеперерабатывающем предприятии. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении диверсии.
Два гражданина России готовили теракт в Ухте по заданию спецслужб Украины, уточнила служба. Они через иностранные интернет-мессенджеры установили контакт с украинскими спецслужбами и передавали им сведения о региональных нефтеперерабатывающих предприятиях, а также российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов.
«Действуя по указанию кураторов, они изъяли из заранее оборудованного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения подрыва одного из предприятий нефтяной промышленности региона», — говорится в сообщении.
При попытке задержания злоумышленники оказали вооруженное сопротивление ФСБ и в ходе перестрелки были убиты ответным огнем. Со стороны силовиков и мирного населения никто не пострадал.
В ходе осмотра места происшествия было изъято два дрона с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом иностранного производства, два пистолета Макарова, а также телефоны фигурантов с информацией о подготовке диверсии.
Ранее в Крыму была пресечена деятельность агента ГУР МО Украины. Житель Волгоградской области 1995 года рождения по заданию куратора из украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России на территории города Севастополя.
Он был арестован. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ФСБ.
