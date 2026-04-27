Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнекамске День Победы отпразднуют без салюта

Это решение принято из-за угрозы атак БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнекамске Дня Победы отметят без традиционного салюта из-за риска атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом на утреннем совещании сообщила замруководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Александра Офицерова.

По словам Офицерова, День Победы — это особенный праздник, который объединяет поколения. Задача состоит в том, чтобы сохранить память о подвиге нашего народа, который обеспечил мир и свободу. Из-за возникающих угроз атаки БПЛА салюта на 9 Мая не будет.

Спикер уверена, что после возвращения бойцов будет много поводов для яркого салюта. В городе праздник пройдет на трех ключевых площадках: площади Победы, Доме народного творчества и сквере имени Лемаева. Жителей ждут концерты, выставки, церемония возложения цветов.

Напомним, в Казани на концерт ко Дню Победы выделили почти 20 миллионов рублей. Мероприятие с участием духового оркестра, ансамбля песни и танца и детских коллективов пройдет 7 мая.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше