В Нижнекамске День Победы отпразднуют без салюта

В Нижнекамске Дня Победы отметят без традиционного салюта из-за риска атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом на утреннем совещании сообщила замруководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Александра Офицерова.
По словам Офицерова, День Победы — это особенный праздник, который объединяет поколения. Задача состоит в том, чтобы сохранить память о подвиге нашего народа, который обеспечил мир и свободу. Из-за возникающих угроз атаки БПЛА салюта на 9 Мая не будет.
Спикер уверена, что после возвращения бойцов будет много поводов для яркого салюта. В городе праздник пройдет на трех ключевых площадках: площади Победы, Доме народного творчества и сквере имени Лемаева. Жителей ждут концерты, выставки, церемония возложения цветов.
Напомним, в Казани на концерт ко Дню Победы выделили почти 20 миллионов рублей. Мероприятие с участием духового оркестра, ансамбля песни и танца и детских коллективов пройдет 7 мая.