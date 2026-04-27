Главу ядерного направления США уволили за раскрытие гостайны незнакомцу

Главу ядерного подразделения Министерства армии США Эндрю Хагга уволили за раскрытие секретной информации, касающейся национальной безопасности, сообщил глава американского военного ведомства Пит Хегсет на пресс-конференции, передает CBS Austin.

Главу ядерного подразделения Министерства армии США Эндрю Хагга уволили за раскрытие секретной информации, касающейся национальной безопасности, сообщил глава американского военного ведомства Пит Хегсет на пресс-конференции, передает CBS Austin.

«Он [Хагг] больше здесь не работает», — сказал Хегсет. Он отметил, что Минобороны серьезно относится к утечкам информации. В этой связи Хегсет также предостерег журналистов от публикации материалов на основе засекреченных документов. «Мы считаем, что это безответственно и непатриотично», — заключил он.

24 апреля издание O'Keefe Media Group опубликовало в X видео разговора, предположительно, Хагга с журналистом под прикрытием в ресторане. На опубликованном фрагменте экс-глава ядерного подразделения сообщил, что США готовы убить нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, если он продолжит политику своего отца.

Хагг также объяснил метод работы нейропаралитического яда и рассказал, что недавно из-за несоблюдения мер безопасности от его воздействия погиб химик Вооруженных сил США.

