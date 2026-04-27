Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian узнала об идее Британии применить «торговую базуку» против США

Британское бизнес-сообщество недовольно тем, что власти Соединенного Королевства недостаточно сильно защищают свою экономическую политику. Для отстаивания своих интересов бизнес хочет создать «торговую базуку» по аналогии с ЕС.

Источник: РБК

Британский крупный бизнес обратился к властям королевства с предложением разработать «торговую базуку» по аналогии с таким инструментом Евросоюза и применить ее против США в ответ на угрозы американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад Британской торговой палаты правительству страны.

В обращении к правительству бизнес-сообщество просит власти принять срочные меры для защиты компаний от карательной торговой политики и создать в Великобритании аналог «торговой базуки» ЕС для защиты интересов экономической политики королевства.

Согласно идее торговой палаты, Лондон должен использовать «торговую базуку» в качестве ответных мер на угрозы экономического принуждения. Так, британские власти получат полномочия вводить пошлины, ограничивать зарубежные инвестиции и закрывать доступ к определенным рынкам.

Инструмент борьбы с принуждением (Anti-Coercion Instrument, ACI), который был оформлен и вступил в силу в конце 2023 года, в ЕС называют «торговой базукой», он предоставляет европейским институтам расширенные полномочия для ответных экономических мер. Впервые о его использовании заговорили в июле 2025 года в качестве ответной меры на введенные президентом США Дональдом Трампом 30-процентные пошлины на товары из Европы, писал Bloomberg.

Механизм позволяет вводить дополнительные налоги и сборы для технологических корпораций, точечно ограничивать инвестиции, сужать или закрывать доступ к рынку Евросоюза и его отдельным секторам, а также запрещать компаниям участие в тендерах на государственные контракты.

Президент США пригрозил введением пошлин против Британии в случае, если Лондон не отменит налог на цифровые услуги для американских технологических компаний, который был введен в 2020 году.

Отношения Лондона и Вашингтона находятся в кризисе из-за отказа Великобритании принимать участие в военной операции США против Ирана. Дональд Трамп недоволен тем, что Соединенное Королевство недостаточно содействуют ее проведению. Трамп несколько раз критиковал премьер-министра королевства Кира Стармера за его политические решения. В ответ британский лидер заявил, Трамп пытается оказать на него давление.

На фоне этого король Великобритании Карл III и его супруга Камилла с официальным визитом отправились в Вашингтон. Государственный визит Карла III приурочен к 250-летию объявления независимости Соединенных Штатов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше