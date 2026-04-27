Минобороны разъяснило условия контракта для войск беспилотных систем

В России запустили горячую линию, чтобы оповещать о случаях принуждения к подписанию контракта на поступление в войска беспилотных систем, сообщило Минобороны.
В министерстве прошло совещание с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций, на котором обсудили набор студентов в беспилотные войска и меры социальной поддержки.
Контракт с поступающими в войска заключается сроком на один, два или три года по выбору кандидатов, рассказали в Минобороны. «В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. С гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, контракт заключается сроком на один год. Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также Главное управление кадров, которое осуществляет персональный учет», — заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС генерал армии Виктор Горемыкин.
Также отмечалось, что перемещение поступившего на службу в беспилотные войска на должности в другие подразделения и рода войск без его личного согласия не допускается, это предусмотрено условиями контракта и директивными указаниями Генштаба. До конца апреля этого года в войска будут направлены дополнительные указания министра обороны, которые вводят прямой запрет на перевод служащих беспилотных войск в другие подразделения и воинские части без их согласия, а также персональную ответственность командиров за это, рассказали в Минобороны.
