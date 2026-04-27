Владимир Москаленко: за молодежным парламентаризмом — будущее

Еще совсем недавно многие не относились со всей серьезностью к молодежному парламентаризму. Сейчас же эти организации довольно прочно укрепились не только в общественной, но и в политической повестке. О работе Молодежного парламента при Законодательном Cобрании Нижегородской области ИА «Время Н» рассказал его председатель Владимир Москаленко.
— Как выстроена система работы парламентариев с молодежью? Насколько она эффективна?
— Сегодня мы активно перестраиваем работу молодёжного парламента. Мы перестали, как мне кажется, прятаться в стенах Законодательного Cобрания, в зале заседаний и стали выходить непосредственно к самой молодёжи и определять конкретные темы для обсуждений. Так, если рассматривается вопрос поддержки работающей молодёжи, мы проводим заседания на предприятиях, как это было, например, на авиационном заводе «Сокол». Если мы рассматриваем вопросы спорта или единства, едем на стадион «Совкомбанк арена». Привлекаем к участию не только членов парламента, но и работающую молодежь, волонтеров, представителей политических партий и многих других.
Ближайшее заседание молодежного парламента Нижегородской области состоится на площадке «КУПНО. СТАРТ» 29 апреля. (16+) Обсудим вопросы, посвященные деятельности «Движения первых» — одной из главных общественных организаций в нашей стране. В заседании примут участие педагоги, представители «Движения первых» — те, кто в муниципалитетах занимается развитием молодежной политики и воспитанием подрастающего поколения.
— Какие важные инициативы предлагает молодежный парламент?
— Их довольно много. Но нужно понимать, что обладать правом законодательной инициативы — это одно, а написать закон и сделать так, чтобы его приняли — это совершенно другая история, и она непростая. Одной из реализованных инициатив стало учреждение медали имени Матрёны Вольской, партизанки, учительницы, спасшей более трех тысяч детей во время Великой Отечественной войны (немцы хотели угнать их в Германию для принудительных работ в трудовых лагерях). Вольская родом из Смоленской области. Беззащитных детей она помогла эвакуировать в Горьковскую область.
Данный подвиг долгое время оставался безызвестным для широких масс, хотя многие активисты поднимали этот вопрос. Молодёжный парламент взялся проработать его с правительством Нижегородской области. В результате была учреждена медаль имени Матрены Вольской, определены условия ее вручения, решены другие организационные и юридические моменты.
Напомню, что с сентября 2026 года данной медалью станут награждать людей, которые внесли значимый вклад в воспитание молодежи и развитие молодежной политики в Нижегородской области. Ежегодно ею будут награждать около 60 человек.
— В 2026 году завершит работу очередной созыв молодежного парламента. Планы для следующего созыва уже есть?
— Считаю, что подводить итоги и строить планы пока рановато. У нас впереди полгода работы.
В этом году действительно состоятся очередные выборы. Призываю активную молодёжь принять в них участие. Мне бы очень хотелось, чтобы был серьёзный конкурс, в рамках которого заявилось как можно больше деятельных ребят. Ежегодно вместе с коллегами мы проводим «Нормотворческий конгресс», когда молодые люди могут предложить свою инициативу для работы молодежного парламента.
Моя задача, как действующего руководителя, — развитие молодежного парламентаризма в регионе. Чтобы как можно больше студентов и школьников отстаивали свои интересы, выдвигали молодежные инициативы.
— Чувствуете поддержку старших коллег? Взрослые парламентарии всегда прислушиваются и поддерживают молодежь?
— Мы получаем исключительную поддержку, какой нет ни в одном другом регионе страны. Стоит напомнить, что председатель областного ЗакCобрания Евгений Борисович Люлин — выходец из комсомола. Он сам был молодым управленцем, многое знает о системе наставничества. Поэтому депутаты регионального парламента активно следят за деятельностью молодежки, и принимают непосредственное участие в нашей работа. Считаю, что у молодых парламентариев сегодня есть все возможности активно трудиться на благо региона.