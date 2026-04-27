Владимир Москаленко: за молодежным парламентаризмом — будущее

— Сегодня мы активно перестраиваем работу молодёжного парламента. Мы перестали, как мне кажется, прятаться в стенах Законодательного Cобрания, в зале заседаний и стали выходить непосредственно к самой молодёжи и определять конкретные темы для обсуждений. Так, если рассматривается вопрос поддержки работающей молодёжи, мы проводим заседания на предприятиях, как это было, например, на авиационном заводе «Сокол». Если мы рассматриваем вопросы спорта или единства, едем на стадион «Совкомбанк арена». Привлекаем к участию не только членов парламента, но и работающую молодежь, волонтеров, представителей политических партий и многих других.