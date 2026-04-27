В Омске назначили новых судей в пять районных судов

В Омской области определили кандидатов на вакантные должности судей. Решение приняли 24 апреля на заседании квалификационной коллегии судей региона.
На должность заместителя председателя Октябрьского районного суда Омска рекомендована Анастасия Безверхая. Кандидатами в судьи районных судов стали Павел Дерксен (Омский районный суд), Ангелина Дегтярева (Ленинский районный суд), Максим Огарь (Куйбышевский районный суд) и Иван Черепанов (Советский районный суд).
Также коллегия рекомендовала кандидатов на должности мировых судей. Амаля Петросян может занять участок № 4 в Горьковском судебном районе, Елена Такмакова — участок № 25 в Полтавском районе, Вячеслав Калашников — участок № 26 в Русско-Полянском районе. Денис Веселый рекомендован на участок № 6 в Исилькульском районе сроком на три года.
Кроме того, коллегия удовлетворила заявления о прекращении полномочий судьи Кировского районного суда Омска Анны Милль и судьи Таврического районного суда Сергея Задорожнего.
Отдельно рассмотрен вопрос о привлечении судей в отставке. Положительные заключения получили Алексей Лукша, Марина Пирогова и Татьяна Рубе — они могут быть привлечены к осуществлению правосудия на срок до одного года, сообщает пресс-служба омских судов.