Politico рассказала о страхе «политического взрыва» в ЕС

Лидеры стран ЕС опасаются, что экономическая ситуация, сформировавшаяся на фоне войны в Иране, способна привести Европу к «политическому взрыву», пишет Politico.
Как сообщает издание, в условиях растущих цен на энергоносители и замедления экономического роста правительства стран, поддерживающих Евросоюз, «готовятся к кризису, который они вряд ли смогут предотвратить», что может подорвать и без того ослабленный политический мейнстрим блока.
Издание цитирует Шеймуса Боланда, президента Европейского экономического и социального комитета, объединяющего профсоюзы со всей Европы и консультирующего Европейскую комиссию по вопросам экономической и трудовой политики, согласно которому расходы на электроэнергию приводят к удорожанию продуктов питания, транспорта и жилья, нанося наиболее сильный удар по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода.
«С политической точки зрения это порождает недоверие — не только к национальным правительствам, но и к способности европейских институтов защитить граждан от внешних потрясений. Это может привести к усилению протекционистских настроений и ориентации на внутренние рынки», — отметил Боланд.
Politico пишет, что на фоне этого непопулярные действующие политики сталкиваются с волной популизма. В следующем году она может захлестнуть Францию, что приведёт к власти «Национальное объединение». «Ультраправые займут Елисейский дворец и вызовут потрясения по всему миру», — говорится в статье.
Издание также отмечает, что европейских политиков заставила насторожиться победа на выборах в Болгарии 20 апреля бывшего президента Румена Радева, «симпатизирующего Кремлю». Politico также пишет, что в Румынии из-за кризиса в коалиции вскоре может лишиться власти поддерживающий ЕС премьер-министр Илие Боля, а в Германии партия «Альтернатива для Германии» рассчитывает на победу на сентябрьских выборах в земле Саксония-Анхальт, уже закрепившись в некоторых частях запада страны вдали от своей традиционной восточной базы.
Politico пишет, что 27 апреля заместители министров финансов стран ЕС соберутся в Афинах, чтобы обсудить, как смягчить экономические последствия для блока, не допуская долгового кризиса. А главы минфинов продолжат обсуждение на следующей неделе в Брюсселе, когда возглавляемые ими ведомства приступят к составлению национальных бюджетов на следующий год.
«Поскольку Ормузский пролив по-прежнему закрыт, очевидно, что последствия этого становятся все более ощутимыми, а также, по некоторым данным, они распространяются на экономику в целом», — цитирует издание комиссара ЕС по экономике Валдиса Домбровскиса.
В экономическом плане Европа столкнулась со стагфляцией — одновременным замедлением экономического роста и ростом инфляции. «Почти наверняка нам придется пересмотреть наш [годовой] экономический прогноз в сторону понижения во второй половине мая», — сообщил Домбровскис в интервью Politico.
Германия и Италия, на долю которых в совокупности приходится более трети совокупного ВВП ЕС, в последние дни понизили свои экономические прогнозы на весь год, сообщает Politico. Издание отмечает, что на прошедшем на прошлой неделе на Кипре саммите лидеры ЕС рассмотрели предложения Еврокомиссии по смягчению последствий энергетического кризиса, в том числе по снижению налогов на электроэнергию, социальным программам для уязвимых домохозяйств, снижению НДС, целевым субсидиям на экологически чистые технологии, инвестициям в энергосети и скоординированному заполнению газовых хранилищ.
«Но Брюссель и национальные правительства, испытывающие нехватку средств, могут сделать не так уж много», — пишет Politico. По словам Домбровскиса, Еврокомиссия воздерживается от радикальных мер и призывает правительства ограничиться «целенаправленной и временной» поддержкой — иными словами, вмешиваться только там, где ситуация наиболее острая.
Издание также отмечает, что кризис вновь обнажил одну из самых давних проблем ЕС: противостояние между бережливыми северными странами и южными государствами, требующими от Брюсселя большей поддержки. «Переговоры о бюджете ЕС на 2028−2034 годы в размере 1,8 трлн евро превратились в поле битвы. Северные страны хотят сократить расходы и направить больше средств на оборону. Южные страны утверждают, что им нужна экономическая поддержка», — пишет Politico.
Ещё одной проблемой является то, что с 2028 года ЕС должен начать выплачивать по 25 млрд евро в год в счет совместного долга, который был сформирован для преодоления экономических последствий пандемии Covid. Президент Франции Эммануэль Макрон, которого цитирует Politico, по этому поводу заявил: «Во время пандемии мы влезли в долги. Сегодня некоторые говорят нам, что мы должны быстро их погасить. Это идиотизм».
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что кризис на Ближнем Востоке усугубит проблемы ЕС в экономике и энергетике на фоне его отказа от энергоносителей из России. Главными вызовами для европейских стран сейчас являются рост мировых цен на энергоресурсы и связанные с ним экономические издержки, считает замглавы МИДа. Он упомянул, что, по данным Еврокомиссии, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в Европе выросли на 70%, а на нефть — на 60%.
