Над Брянской областью за ночь сбили три беспилотника

Минувшей ночью расчеты ПВО отразили атаку трех беспилотников в Брянской области, сообщает Минобороны России.
«Уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области», — указано в сообщении.
Также беспилотники атаковали Белгород, в результате чего повреждения получили социальный объект и пять автомобилей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Белгородском округе в результате атаки БПЛА пострадали две женщины. Ранения получила женщина в Краснояружском округе, ей оказали помощь на месте. В Шебекинском округе от удара дрона погиб мужчина и пострадала женщина.
23 апреля беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в брянском селе Курковичи, пострадали пять человек, включая водителя. Их доставили в больницу, где раненым оказали необходимую помощь.
