Над Брянской областью за ночь сбили три беспилотника

Минувшей ночью расчеты ПВО отразили атаку трех беспилотников в Брянской области, сообщает Минобороны России в «Максе».

Источник: РБК

Минувшей ночью расчеты ПВО отразили атаку трех беспилотников в Брянской области, сообщает Минобороны России в «Максе».

«Уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области», — указано в сообщении.

Также беспилотники атаковали Белгород, в результате чего повреждения получили социальный объект и пять автомобилей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Белгородском округе в результате атаки БПЛА пострадали две женщины. Ранения получила женщина в Краснояружском округе, ей оказали помощь на месте. В Шебекинском округе от удара дрона погиб мужчина и пострадала женщина.

23 апреля беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в брянском селе Курковичи, пострадали пять человек, включая водителя. Их доставили в больницу, где раненым оказали необходимую помощь.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше