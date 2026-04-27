В Омской области подросткам запретят продавать бензин

«Введение такой меры обусловлено существенным ростом за 2025 год количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, не имеющих права управления транспортными средствами, на 110,3%», — пояснили в прокуратуре Омской области.
В результате подобных ДТП более восьмидесяти подростков получили травмы, один ребенок погиб.
Согласно законопроекту, в случае сомнений в возрасте покупателя продавец должен потребовать документ, удостоверяющий личность. В противном случае — отказать в продаже.
Отмечается, что запрет не будет распространяться на достигших 16-летия подростков, получивших право на управление мопедами, скутерами или квадроциклами. В этом случае необходимо предъявить водительское удостоверение.