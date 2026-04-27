Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области подросткам запретят продавать бензин

Законодательное собрание Омской области приняло к рассмотрению законопроект о запрете продажи несовершеннолетним бензина и дизельного топлива, инициированный прокуратурой.

Источник: Российская газета

«Введение такой меры обусловлено существенным ростом за 2025 год количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, не имеющих права управления транспортными средствами, на 110,3%», — пояснили в прокуратуре Омской области.

В результате подобных ДТП более восьмидесяти подростков получили травмы, один ребенок погиб.

Согласно законопроекту, в случае сомнений в возрасте покупателя продавец должен потребовать документ, удостоверяющий личность. В противном случае — отказать в продаже.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на достигших 16-летия подростков, получивших право на управление мопедами, скутерами или квадроциклами. В этом случае необходимо предъявить водительское удостоверение.