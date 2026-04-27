Посла Германии вызвали в МИД

МОСКВА, 27 апр-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила РИА Новости, что немецкий посол Александр Ламбсдорф вызван в МИД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Да», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Ранее немецкие СМИ написали, что посла ФРГ РФ Ламбсдорфа вызвали в российский МИД. Это связано, предположительно, с контактами немецких политиков с террористическими организациями, пишут немецкие СМИ.

