Путин встретится с главой МИД Ирана и Советом законодателей в Петербурге

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Петербург, чтобы встретиться здесь с президентом России Владимиром Путиным, который 27 апреля работает в городе на Неве. Во встрече также примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает агентство IRNA.
По данным IRNA, на встрече будет обсуждаться прекращение конфликта между США и Ираном — посол Ирана в Москве Казем Джалали ранее рассказал агентству, что глава иранского МИД собирается говорить с российским президентом о временном прекращении огня на Ближнем востоке. Он отметил, что Москва и Исламабад придерживаются общего подхода к региональным и международным проблемам.
Из открытых источников известно, что Аракчи отправился в международное турне в минувшую пятницу, 24 апреля. Сначала он посетил Пакистан, затем Оман, а 26 апреля вернулся в Исламабад, откуда отправился в Россию.
Также 27 апреля в Таврическом пройдёт заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ. Владимир Путин посетит и эту встречу.