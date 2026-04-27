Путин встретится с главой МИД Ирана и Советом законодателей в Петербурге

27 апреля глава государства работает в Северной столице.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Петербург, чтобы встретиться здесь с президентом России Владимиром Путиным, который 27 апреля работает в городе на Неве. Во встрече также примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает агентство IRNA.

По данным IRNA, на встрече будет обсуждаться прекращение конфликта между США и Ираном — посол Ирана в Москве Казем Джалали ранее рассказал агентству, что глава иранского МИД собирается говорить с российским президентом о временном прекращении огня на Ближнем востоке. Он отметил, что Москва и Исламабад придерживаются общего подхода к региональным и международным проблемам.

Из открытых источников известно, что Аракчи отправился в международное турне в минувшую пятницу, 24 апреля. Сначала он посетил Пакистан, затем Оман, а 26 апреля вернулся в Исламабад, откуда отправился в Россию.

Также 27 апреля в Таврическом пройдёт заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ. Владимир Путин посетит и эту встречу.

