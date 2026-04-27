Axios: Иран предложил США открыть Ормуз и отложить ядерный спор

Источники Axios утверждают, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи во время встреч в Исламабаде поднимал вопрос о том, чтобы не включать ядерную программу в нынешнюю формулу сделки. Посредникам из Пакистана, Египта, Турции и Катара он дал понять, что в иранском руководстве нет единой позиции по требованиям США приостановить обогащение урана и вывезти его запасы из страны.