МИД вызвал посла Германии

24 апреля комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне обратилась в МИД с предложением вызвать немецкого посла из-за заявлений депутата бундестага о территориальной целостности России. Речь идет о видеозаписи встречи депутата бундестага от правящей партии Христианско-демократический союз Родериха Кизеветтера с руководителем организации «Чеченская Республика Ичкерия» (признана террористической организацией и запрещена в России) Ахмедом Закаевым, который находится в международном розыске за терроризм и скрывается в Великобритании.