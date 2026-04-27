МИД вызвал посла Германии

В МИД России вызван посол Германии. Об этом заявила «РИА Новости» представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
С августа 2023 года должность чрезвычайного и полномочного посла ФРГ в России занимает Александр Граф Ламбсдорфф. Как заявил пресс-секретарь дипломата агентству DPA, посол должен явиться в МИД в связи с предполагаемыми контактами немецких политиков с террористическими организациями.
24 апреля комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне обратилась в МИД с предложением вызвать немецкого посла из-за заявлений депутата бундестага о территориальной целостности России. Речь идет о видеозаписи встречи депутата бундестага от правящей партии Христианско-демократический союз Родериха Кизеветтера с руководителем организации «Чеченская Республика Ичкерия» (признана террористической организацией и запрещена в России) Ахмедом Закаевым, который находится в международном розыске за терроризм и скрывается в Великобритании.
Ахмед Закаев — бывший бригадный генерал самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. В России обвиняется по целому ряду статей, в том числе по делам о терроризме, захвате заложников, убийствах, разбоях и другим.
С 2003 года находится в Великобритании, где получил вид на жительство и политическое убежище. Россия пыталась добиться его экстрадиции, однако Лондон отклонял запросы.
20 апреля российский посол в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии в связи с публикацией Минобороны России адресов производителей дронов для Украины, расположенных в Европе. В Германии назвали публикацию прямой угрозой.
Минобороны опубликовало адреса предприятий 15 апреля. По данным военного ведомства, в Германии филиалы украинских компаний находятся в городе Мюнхене. В баварской столице собираются БПЛА «Да Винчи» и «Анубис».
