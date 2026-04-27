Politico узнало о планах немецких консерваторов предъявить ультиматум ЕК

Немецкие консерваторы намерены потребовать от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снизить бюрократию в ЕС, в противном случае они готовы выступить за ограничение полномочий Брюсселя. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
В понедельник на закрытом заседании в Берлине депутаты консервативного блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем, намерены обсудить с председателем ЕК вопросы, которые они считают чрезмерным регулированием со стороны ЕС. По данным издания, консерваторы на встрече намерены выдвинуть фон дер Ляйен «жесткий ультиматум» по сокращению «обременительных правил ЕС», оказывающих давление на немецкий бизнес.
Как следует из проекта стратегии парламентской группы, в документ включено 27 требований к Еврокомиссии. Среди предложений — создание надзорного органа с «фундаментальным правом вето» на любые новые инициативы ЕС, а также сокращение штата европейских институтов и ограничение их полномочий.
Ранее фон дер Ляйен и консервативный блок Христианско-демократический союз придерживались схожих позиций по вопросам конкурентоспособности и дерегуляции. Однако, по данным Politico, в Берлине растет недовольство темпами проведения реформ.
Усиление давления на главу ЕК, как говорится в публикации, также связано с попытками правительства Мерца выполнить предвыборные обещания по восстановлению экономики. На прошлой неделе власти сократили прогноз роста экономики на 2026 год на фоне негативных последствий войны США с Ираном.
Сам Мерц неоднократно критиковал бюрократию ЕС, заявляя о необходимости «вставить палку в колеса этой машины в Брюсселе, чтобы она остановилась», пишет издание. В ЕК, в свою очередь, указывали на необходимость сокращения регулирования на национальном уровне, отмечая, что дополнительные требования стран — членов ЕС также создают барьеры для бизнеса.
Осенью прошлого года Bloomberg писал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен. Немецкий канцлер, по данным издания, хочет пересмотреть ключевые политические курсы ЕС и восстановить контроль национальных правительств над брюссельской бюрократией. Мерц пытается вернуть власть в свои руки, публично критикуя фон дер Ляйен в том, что касается бюджета ЕС, экологии, обороны и торговли.
Как отмечало издание Die Welt, Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен в 2025 году инициировала 1456 законодательных актов, что стало рекордом с 2010 года. Законодательные инициативы были предложены, несмотря на обещания о «беспрецедентном» сокращении бюрократии.
В последние годы бюрократию в Европе активно критикуют не только европейские политики, но и бизнесмены, и аналитики. Так, американский предприниматель Илон Маск призывал распустить ЕК из-за «бюрократии». «Еврокомиссию следует распустить, заменив ее выборным органом, а председателя ЕС следует избирать на прямых выборах. Нынешняя система — это власть бюрократии, а не демократии», — написал он. О «сокрушительной бюрократии» в ЕС говорил и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».