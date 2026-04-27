Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате удара ВСУ погиб сотрудник Запорожской АЭС

В результате удара беспилотника погиб сотрудник Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции в своем телеграм-канале.

Источник: РБК

В результате удара беспилотника погиб сотрудник Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции в своем телеграм-канале. Мужчина работал водителем.

На ЗАЭС выразили соболезнования семье погибшего и пообещали оказать ей всю необходимую помощь и поддержку.

«Сотрудники атомной отрасли не должны становиться целями. Любые атаки на Запорожскую АЭС — это угроза не только людям, но и безопасности в целом. Удар по жизни и по будущему», — следует из сообщения пресс-службы.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы, с марта 2022 года она находится под контролем России. ЗАЭС расположена в Запорожской области, вошедшей в состав России в октябре 2022 года.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше