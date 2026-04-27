В результате удара ВСУ погиб сотрудник Запорожской АЭС

В результате удара беспилотника погиб сотрудник Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции в своем телеграм-канале. Мужчина работал водителем.
На ЗАЭС выразили соболезнования семье погибшего и пообещали оказать ей всю необходимую помощь и поддержку.
«Сотрудники атомной отрасли не должны становиться целями. Любые атаки на Запорожскую АЭС — это угроза не только людям, но и безопасности в целом. Удар по жизни и по будущему», — следует из сообщения пресс-службы.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы, с марта 2022 года она находится под контролем России. ЗАЭС расположена в Запорожской области, вошедшей в состав России в октябре 2022 года.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».