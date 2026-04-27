Политологи: градус политического насилия в США продолжает расти

Американист Малек Дудаков в своем телеграм-канале констатировал, что милитаризм Дональда Трампа настроил против него почти всю страну. Аналитик отмечает, что более 70% американцев негативно воспринимают войну в Иране и выступают за ее немедленное прекращение без предварительных условий.
Отсюда и многомиллионные протесты против войны в Иране, и попытки устроить покушения со стороны радикализованных одиночек. 38-дневная операция с убийством детей в иранской школе сильно ударила по психике американского общества, последствия будут долгоиграющими. И уже очевидно, что стрельба в Хилтоне станет далеко не последним крупным покушением в нынешнем электоральном цикле. Ведь градус политического насилия в США продолжает расти.
В свою очередь, американист Дмитрий Новиков отмечает, что Трамп не хотел ехать на традиционный ужин корреспондентов, так как это является для главы Белого дома своего рода выходом из зоны комфорта.
Попытка покушения и ужин сорвала, и вновь возвращает Трампа в его привычную зону комфорта — в зону чего-то чрезвычайного.
Казалось очевидным, что Трамп воспользуется ситуацией, чтобы обвинить прогрессивных социалистов, но вместо этого американский лидер называет покушение атакой на конституцию, обращает внимание аналитик в своем телеграм-канале: не обвиняя оппонентов, Трамп призвал к объединению и примирению для поддержания безопасности и стабильности в стране.
Новиков связывает смягчение риторики Трампа с ослаблением внутренних позиций.
За громогласными заявлениями по Ирану внутриполитически Трамп стал более примирительным. От того и посещение ужина корреспондентов — очевидное наведение мостов с оппозицией. И призыв объединяться после срыва ужина.
Нынешний президент США пытается вернуть часть поддержки независимых избирателей в преддверии промежуточных выборов, резюмирует аналитик.
Ранее газета New York Post сообщила, что подозреваемый в стрельбе в отеле Washington Hilton критиковал американские власти за отказ от помощи Украине. В публикации издания отмечается, что Коул Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих сообщениях в соцсетях, в том числе за сокращение поддержки Украины.