«Единая Россия» проводит неделю приёмов граждан по вопросам старшего поколения в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Приёмы пройдут с 27 по 30 апреля в региональной общественной приёмной.
Обращения красноярцев рассмотрят депутаты всех уровней от «Единой России», а также специалисты министерства социальной политики края, Социального фонда РФ, управления социальной защиты населения Красноярска, представитель Ассоциации юристов России по краю. В пятницу пройдёт так же Единый день приёма участников СВО и членов их семей по вопросам медицинского обеспечения.
«Ни один отчет из министерств не даст той полноты картины, которую даёт личный разговор. Такие приёмы важно проводить, потому что это обратная связь и оценка нашей работы. Порой, люди даже не знают, куда могут обратиться за советом. Общественные приёмные “Единой России” — место, где можно получить помощь», — отметила депутат краевого парламента, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Екатерина Уделько.
Напоминаем, забота о старшем поколении, поддержка участников СВО и членов их семей — важные направления народной программы.
Адрес региональной общественной приёмной: город Красноярск, ул. Ленина, д. 102, штаб общественной поддержки «Единой России». Записаться на приём по телефону — 265−93−25. В территориях Красноярского края приемы проходят на базе местных отделений партии «Единая Россия».
Также обращение можно направить любым удобным способом: — почтой по адресу: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 102.- на адрес электронной почты региональной общественной приемной «Единой России»: op@krasnoyarsk.er.ru- оставить обращение на сайте krasnoyarsk.er.ru в разделе «Приемная» — «Форма обратной связи».
