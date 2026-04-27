Эксперт объяснил, почему США не справились с «москитным флотом» Ирана

Эксперт уточнил, что «москитный флот» Ирана составляют катера, созданные на основе не только собственных технологий, но и разработок северокорейских и американских военных предприятий.
Бужинский добавил, что иранская армия сосредотачивает катера в укрытиях, расположенных на побережье Персидского залива, в том числе в вырубленных в скалах гротах. На каждом катере установлено вооружение, способное нанести урон или уничтожить суда США.
«Атакуют, как правило, в ночное время, атакуют роем с различных направлений, обнаружение их затруднено. То есть сила эта очень приличная, и американцы с ними пока справиться не могут…» — объяснил профессор для ИС «Вести».
Ранее о «москитном флоте» Ирана рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. Он объяснил, что это флот прибрежного действия, который состоит из небольших морских судов, вооруженных ракетами и способных блокировать часть Ормузского пролива.