Лукашенко потребовал «человеческого отношения к скотине»

В свою очередь, Telegram-канал «Пул первого» уточняет, что президент приехал на экспериментальную базу «Криничная». Одна из целей — проверить, как хранятся корма и как развивается животноводство.
«Надо организация и надо человеческое отношение к скотине», — отметил президент.
После увиденного на комплексе Лукашенко поручил продумать, как сделать дешевле создание таких объектов.
«Да, можно сказать, строят за свои деньги. Но мы же дотируем сельское хозяйство. Могли бы сэкономить деньги для других проектов», — резюмировал глава государства.
Также он поинтересовался у чиновников тем, как идет посевная. Лукашенко сделал акцент на то, что важно подготовить почву и выполнить план «без всяких отговорок». Другой важный аспект — соблюдение культуры земледелия.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил президенту, что аграрии почти закончили сеять ранние яровые: в Витебской области осталось засеять 8 тыс. га, но к 1 мая все планируют завершить.