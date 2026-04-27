Кремль ответил на слова Трампа о контактах с Путиным

Кремль всегда сообщает о телефонных разговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы даем сообщения, коллега [помощник президента Юрий] Ушаков дает брифинги, где рассказывает о тех телефонных разговорах, которые были», — ответил Песков на вопрос, когда политики в последний раз разговаривали по телефону (цитата по «Интерфаксу»).
Говоря о возможном неформальном общении Трампа и Путина, пресс-секретарь добавил: «Это все, что я могу сказать».
Накануне Трамп заявил, что «ведет переговоры» с российским президентом. Так он ответил на вопрос, когда он последний раз говорил с Путиным.
Когда был последний разговор с российским лидером, Трамп не уточнил.
«Мы работаем над ситуацией между Россией и Украиной, и надеюсь, мы ее разрешим», — добавил он.
Последний раз Путин и Трамп разговаривали по телефону 9 марта. Помощник президента Юрий Ушаков тогда сообщил, что Трамп позвонил Путину, чтобы «обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки».
«Акцент, естественно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию», — сказал тогда Ушаков. Разговор он назвал «деловым, откровенным и конструктивным». Беседа президентов длилась около часа.
Сам Трамп оценил разговор с Путиным как «хороший». «В том, что касается Украины, это был позитивный разговор», — сказал он. До этого президенты общались по телефону в конце декабря 2025 года.
В конце апреля Трамп заявил, что считает нужным говорить с Путиным. «Я придерживаюсь мнения, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит: “О, давайте не будем с ним говорить”. Знаете, идет война — давайте не будем с ним разговаривать. Мне нравится разговаривать со всеми», — подчеркнул он. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал открытость Москвы к контактам с властями США.