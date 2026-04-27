Петербург на ПМЭФ-2026 проведет 20 дискуссий о роботах, кадрах и кино

Петербург подготовил программу из 20 дискуссионных сессий к ПМЭФ-2026. Все они будут направлены на практические задачи из стратегии развития города до 2035 года, сообщили в пресс-службе Смольного.
Темы выбирали вместе с бизнесом и экспертами. Среди ключевых вопросов — роботизация, поиск кадров и экспортная кооперация. По его словам, программа настроена на реальные дела: от климата до киноиндустрии. Главная тема форума в этом году — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему.
Участники обсудят промышленность, креативные индустрии и производительность труда. Отдельно поговорят о туризме и привлечении высококвалифицированных специалистов. За день до старта форума, 2 июня, в «Невской ратуше» пройдет конференция по инклюзивному туризму.
В первый день форума, 3 июня, гостей ждут встречи по инвестициям в туризм и культурное наследие. Также организуют сессию о сотрудничестве Петербурга со странами АСЕАН. Главным событием 4 июня станет панельная дискуссия про инвестиции в кинематограф. Она войдет в основную программу ПМЭФ.
5 июня запланирован выездной блок по развитию туристической инфраструктуры. А 6 июня, в Молодежный день, пройдут круглые столы для студентов. Там будут искать молодых специалистов и обсуждать подготовку кадров в вузах и колледжах. Также впервые состоится заседание климатического клуба.