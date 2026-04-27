Путин поручил разработать инициативы для защиты прав миноритариев

Президент России Владимир Путин поручил Банку России и Генпрокуратуре подготовить предложения по созданию механизма для защиты прав миноритарных акционеров. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и Генеральной прокуратурой Российской Федерации и представить предложения по созданию координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров», — сказано в публикации.
Миноритарии — это акционеры, владеющие небольшим количеством обычных или привилегированных акций, достаточно и одной. Ценные бумаги можно либо купить, либо получить в наследство или в подарок.
Срок исполнения поручения — к 1 августа. Ответственными за подготовку предложений назначены премьер Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также генпрокурор России Александр Гуцан.
РБК направил запросы в правительство, Банк России и Генеральную прокуратуру.
В октябре прошлого года глава Центробанка заявляла, что права миноритариев не должны нарушаться, в частности, при смене основных акционеров. «Это то, что больше всего подрывает доверие и обесценивает все прочие усилия», — сказала Набиуллина. По ее словам, доверие у инвесторов формируется при наличии «четких правил игры», которые не нарушаются. Это в первую очередь «полная и прозрачная информация о результатах и перспективах компании», подчеркнула она.
Банк России, в частности, поддержал миноритариев в деле об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ). 20 октября кассационная инстанция — Арбитражный суд Уральского округа — выступила за изъятие акций СМЗ у частных инвесторов. ЦБ после этого объявил, что обжалует эту позицию в Верховном суде, объяснив это негативным влиянием таких решений «на уровень защиты прав добросовестных инвесторов» и подрыв «доверия к финансовому рынку».
