МИД РФ: послу ФРГ заявлен решительный протест

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. МИД РФ заявил решительный протест послу Германии в РФ Александеру Ламбсдорфу из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера (ХДС) с руководителем запрещенной в РФ террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия» Ахмедом Закаевым, которая прошла в Киеве. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся недавно в Киеве при содействии режима [Владимира] Зеленского встречей депутата Бундестага, члена парламентского комитета по международным делам от правящей партии Христианско-демократический союз Родериха Кизеветтера с руководителем запрещенной в России террористической организации “Чеченская Республика Ичкерия” Ахмедом Закаевым, который находится в международном розыске», — сообщили в ведомстве.

РФ предупредила ФРГ о пагубности встреч представителей власти с главами террористических организаций, враждебные РФ шаги получат должный отпор, заявили в МИД России.

