МИД РФ: послу ФРГ заявлен решительный протест

«Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся недавно в Киеве при содействии режима [Владимира] Зеленского встречей депутата Бундестага, члена парламентского комитета по международным делам от правящей партии Христианско-демократический союз Родериха Кизеветтера с руководителем запрещенной в России террористической организации “Чеченская Республика Ичкерия” Ахмедом Закаевым, который находится в международном розыске», — сообщили в ведомстве.
РФ предупредила ФРГ о пагубности встреч представителей власти с главами террористических организаций, враждебные РФ шаги получат должный отпор, заявили в МИД России.