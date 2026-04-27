США сообщили об ударе по катеру наркоторговцев, трое мужчин погибли

Американские военные в восточной части Тихого океана нанесли удар по катеру, который, согласно сообщению Южного командования США, «находился под управлением террористических организаций».

Источник: РБК

Американские военные в восточной части Тихого океана нанесли удар по катеру, который, согласно сообщению Южного командования США, «находился под управлением террористических организаций».

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле. В ходе операции убиты трое мужчин-наркотеррористов», — говорится в сообщении. Участвующие в атаке американские военные не пострадали, отметили в Южном командовании.

Удар был нанесен в рамках операции «Южное копье». Двумя днями ранее был атакован другой катер в том же регионе, в результате чего погибли два человека.

16 апреля ещё трое погибли в результате атаки США на судно, которое, согласно американскому командованию, перевозило наркотики.

Атаки на суда, подозреваемые в перевозке наркотиков в восточной части Тихого океана, начались в прошлом году. В ноябре глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копьё». «Под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и южного командования ВС США эта миссия будет защищать нашу родину, уберет наркотеррористов из нашего полушария и обеспечит безопасность нашей страны от наркотиков, которые убивают наш народ. Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать», — заявил Хегсет.

