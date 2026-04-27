Трамп поддержал идею переименовать иммиграционную полицию

ICE была создана в 2003 году путем слияния Службы по иммиграции и натурализации с Таможенной службой США. Заняв овальный кабинет во второй раз в 2025 году, Трамп поставил цель депортировать из страны миллион иностранцев. Штат ICE был расширен с 10 тыс. до 22 тыс. человек, а сотрудники службы начали действовать внутри США.