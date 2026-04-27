Трамп поддержал идею переименовать иммиграционную полицию

Американский президент Дональд Трамп поддержал предложение переименовать Иммиграционную и таможенную полицию (Immigration and Customs Enforcement, ICE) в Национальную иммиграционную и таможенную полицию (National Immigration and Customs Enforcement, NICE).

Источник: РБК

Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social скриншот поста пользователя alyssa в X, в котором она предлагает американскому лидеру переименовать полицию. Президент добавил «Отличная идея! Сделайте это!».

Новая аббревиатура соответствует английскому слову nice («хороший»).

ICE была создана в 2003 году путем слияния Службы по иммиграции и натурализации с Таможенной службой США. Заняв овальный кабинет во второй раз в 2025 году, Трамп поставил цель депортировать из страны миллион иностранцев. Штат ICE был расширен с 10 тыс. до 22 тыс. человек, а сотрудники службы начали действовать внутри США.

Противники Трампа, в том числе организаторы уличных демонстраций против политики администрации президента, обвиняют ICE в «терроре» по всей стране. В начале 2026 года произошли два инцидента, в ходе которых сотрудники службы застрелили американских граждан Рене Макклин Гуд и Алекса Джеффри Претти в Миннеаполисе.

