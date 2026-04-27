МИД объяснил вызов посла Германии

Источник: РБК

Посла Германии в Москве Александра Граф Ламбсдорффа вызвали в МИД России 27 апреля, чтобы выразить протест из-за встречи немецкого депутата с лидером террористической организации. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся недавно в Киеве встречей депутата бундестага, члена парламентского комитета по международным делам от правящей партии Христианско-демократический союз Р. Кизеветтера с руководителем запрещенной в России террористической организации “Чеченская республика Ичкерия” А. Закаевым, который находится в международном розыске», — пояснили в МИДе.

Немецкий депутат «приветствовал антироссийскую деятельность террористов из этой организации, принимавших активное участие в диверсионных акциях в Белгородской и Курской областях», призвал их к активному сотрудничеству с Германией, в том числе для вербовки проживающих в этой стране российских релокантов, отметили в ведомстве.

«В Москве расценивают данную встречу депутата парламента ФРГ с отъявленными преступниками как неоспоримое доказательство нацеленности германских властей на вмешательство во внутренние дела и создание угроз для национальной безопасности России, в том числе через взаимодействие с террористическими структурами» при поддержке Украины, подчеркнули в МИДе.

Министерство отметило, что российская сторона предупредила Германию о «пагубности» для нее подобных шагов. Россия даст «должный отпор» на враждебные шаги против себя, добавили в ведомстве.

О вызове в МИД посла Германии ранее сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше