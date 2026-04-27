Политолог оценил влияние стрельбы в Вашингтоне на рейтинг Трампа

Вечером 25 апреля у отеля Hilton в Вашингтоне произошла стрельба. Инцидент случился во время ужина, организованного для журналистов Белого дома, с участием Дональда Трампа. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь. Политолог Константин Блохин в беседе с Новостями Mail прокомментировал произошедшее.

Источник: Reuters

Эксперт считает, что стрельба в Вашингтоне была выгодна Трампу, он также обратил внимание на символичность места инцидента.

С одной стороны, понятно, что стрельба на руку Трампу. Более того, в этом месте произошло покушение на Рейгана, а Трамп себя позиционирует в качестве «второго Рейгана».

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

При этом само покушение не станет таким резонансным, как предыдущее, уверен эксперт.

До выборов в ноябре его десять раз забудут. Я думаю, что к концу этой недели о нем не вспомнят. Не так, чтобы как-то серьезно оно повлияло на рейтинги.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Политолог считает, что делать выводы еще рано, так как неизвестно, кто именно стоял за стрельбой у отеля.

Мы не можем сказать, это был одиночка-психопат, либо он действовал по заказу глубинного государства или демократов. Нужно дождаться результатов официального расследования.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в честь журналистов Белого дома с участием Дональда Трампа в понедельник предстанет перед судом для предъявления обвинений.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше