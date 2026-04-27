Свыше 180 домов и около 100 машин повреждены после атаки на Севастополь

Более 100 многоквартирных и 79 частных домов получили повреждения в результате атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 26 апреля. Об этом 27 апреля сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский на аппаратном совещании правительства города, передает «Интерфакс».
По его словам, повреждения зафиксированы в 107 многоквартирных домах практически во всех районах города — в основном выбиты окна, местами пострадали балконы и фасады. Также повреждены 79 частных домов — зафиксированы разрушения крыш, фасадов и окон.
Кроме того, повреждены около 100 автомобилей, семь административных зданий и один медицинский объект, а также здания 14 предприятий малого бизнеса. Пострадали контактная сеть железной дороги и остановка общественного транспорта.
Как отметил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный, число заявок на ущерб может вырасти в ближайшие дни, поскольку не все повреждения выявляются сразу.
Губернатор Михаил Развожаев поручил ускорить рассмотрение заявок на восстановление и выплаты компенсаций пострадавшим.
Утром 26 апреля Развожаев сообщил, что за ночь военные перехватили более 70 дронов, один человек погиб, четверо пострадали.
