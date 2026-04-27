Свыше 180 домов и около 100 машин повреждены после атаки на Севастополь

Более 100 многоквартирных и 79 частных домов получили повреждения в результате атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 26 апреля. Об этом 27 апреля сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский на аппаратном совещании правительства города, передает «Интерфакс».