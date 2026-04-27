Задачи по развитию туризма в Волгоградской области поставил губернатор

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, посвященное развитию туризма в регионе. Особое внимание в преддверии майских праздников, когда ожидается наплыв гостей, будет уделено обеспечению безопасности, подчеркнул губернатор.
«В 2025 году мы вышли на показатели туристического потока советского времени — область посетили больше двух миллионов человек», — подчеркнул Андрей Бочаров, отметив, что необходимо и дальше развивать туристическую инфраструктуру и информировать жителей регионов России и других стран о возможностях туристической сферы Волгоградской области.
Губернатор отметил, что будет продолжена реализация флагманских проектов в сфере туризма, а также создание инновационного историко-культурного туристического комплекса на острове Сарпинский и развития центра «Юный ястреб». Главам муниципалитетов поручено изыскать резервы повышения туристической привлекательности территорий — это может стать источником дополнительных поступлений в разные уровни бюджетов и стимулом для развития предпринимательской деятельности.
