Кремль ответил на вопрос о возможном месте запуска дронов по Уралу

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога после атаки на дом в Екатеринбурге заявил, что регион находится в зоне досягаемости для атак украинских беспилотников. «Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам», — подчеркнул он.