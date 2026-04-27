Кремль ответил на вопрос о возможном месте запуска дронов по Уралу

Определением географии беспилотных атак на Россию занимаются российские военные, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном месте запусков дронов при атаке на Урал.
Журналисты спросили, могли ли беспилотники быть запущены с территории Казахстана.
«Это прерогатива наших специальных служб, прежде всего военных. Именно они определяют источник угрозы, определяют географию угрозы, определяют те меры, которые нужно принимать в этой связи», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
На уточняющий вопрос о том, обсуждается ли эта тема с казахстанскими властями, пресс-секретарь президента также подчеркнул, что детали нужно уточнять у российских военных.
Утром 25 апреля украинский дрон попал в жилой дом в центре Екатеринбурга. Повреждения получили 44 квартиры, за помощью к медикам обратились девять человек. Одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Из дома эвакуировали 81 жильца.
В регионе также временно вводили режим «Ковер», из-за которого было закрыто воздушное пространство.
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога после атаки на дом в Екатеринбурге заявил, что регион находится в зоне досягаемости для атак украинских беспилотников. «Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам», — подчеркнул он.
В прошлом месяце секретарь Совбеза России Сергей Шойгу также предупредил, что Урал, который еще недавно считался недосягаемым для ударов с территории Украины, теперь оказался в зоне прямой угрозы.
