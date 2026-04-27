В Германии раскритиковали решение Мерца о строительстве жилья на Украине

Правительство Германии должно заниматься проблемами жителей страны, а не строительством социального жилья на Украине.

Источник: РБК

Правительство Германии должно заниматься проблемами жителей страны, а не строительством социального жилья на Украине. Об этом заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X.

«Вы бы не смогли этого выдумать: в то время как в Германии не хватает 1,4 млн доступных квартир, правительство [канцлера Фридриха] Мерца взяло на себя обязательства по строительству “доступного социального жилья” в Украине. Что дальше: велосипедные дорожки в Киеве?» — написала политик.

Она отметила, что правительство Германии должно решать проблемы своих граждан. По ее словам, почти четверть арендаторов жилья в Германии находятся под угрозой бедности, что говорит о провале жилищной политики Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Вместо того чтобы вкладывать огромные суммы денег налогоплательщиков в коррумпированную Украину, немецкому правительству следует срочно стимулировать государственное и некоммерческое жилищное строительство в Германии», — заключила Вагенкнехт.

На прошлой неделе страны ЕС одобрили предоставление Украине кредита на €90 млрд. Позже его утвердил Евросовет. Одновременно с одобрением кредита Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России.

До этого Украина и Германия заключили десять соглашений о сотрудничестве на общую сумму €4 млрд в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Берлин. Документы затронули укрепление украинской ПВО, разработку системы глубокого удара и производство дронов.

Россия осуждает любые военные поставки Украине. Кремль подчеркивал, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть украинскую военную инфраструктуру на безопасное расстояние от российских границ.

