«Состоится беседа [Путина и Арагчи], важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков: важность предстоящей беседы Путина и Арагчи трудно переоценить
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на важность предстоящей 27 апреля встречи российского лидера Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Арагчи с учетом развития ситуации на Ближнем Востоке.