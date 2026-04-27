Жителям Иркутской области вручили государственные награды от имени президента

Губернатор Иркутской области по поручению президента Владимира Путина вручил государственные награды выдающимся жителям региона. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Сегодняшняя церемония награждения проходит в преддверии Первомая, который олицетворяет глубокое уважение к людям, прославляющим своим созидательным трудом родное Отечество, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Среди награжденных — врачи, архитекторы, аграрии, железнодорожники, представители культуры и высшей школы. Медаль ордена «Родительская слава» получила семья Евдокимовых из Усолья-Сибирского, где воспитывают пять дочерей.