Newsmax: главу химзащиты Пентагона отстранили из-за слива данных на свидании

Начальника отдела по химической и ядерной безопасности армии США Эндрю Хагга отстранили после публикации скрытой записи, где он говорил о возможных хищениях помощи Украине, запасах зарина и других чувствительных темах. Скандал уже дошел до Пентагона и может обернуться уголовным расследованием. Что именно рассказал американский чиновник и почему его слова вызвали такой резонанс — в материале «Газеты.Ru».
Начальника отдела по химической и ядерной безопасности армии США Эндрю Хагга отстранили от работы после публикации видео со скрытой камеры, на котором он обсуждает чувствительные темы — от предполагаемых хищений американской помощи Украине до запасов зарина и работы профильной лаборатории в Мэриленде. О скандале сообщил телеканал Newsmax.
Речь идет о видео, опубликованном 22 апреля организацией Citizen Journalism Foundation. На записи, сделанной скрытой камерой, Хагг разговаривает с журналисткой, работавшей под прикрытием и познакомившейся с ним через сайт знакомств.
На видео чиновник в числе прочего утверждает, что часть американской финансовой помощи Украине расхищалась: средства уходили на покупку дорогой недвижимости и автомобилей для чиновников, а также выводились за рубеж.
«Когда я был там (на Украине. — “Газета.Ru”), они украли $1 млн за один день», — заявил чиновник.
Кроме того, Хагг рассказал о наличии у США запасов нервно-паралитического вещества зарин: по его словам, работа с ним продолжается в лаборатории в Мэриленде, причем одна из ее сотрудниц попала под действие химиката, так как не соблюдала меры безопасности.
«Химик должна была использовать специальную экипировку, но ей не нравилось, и она носила свою личную одежду. Так что [зарин] впитался в ее одежду и в ее кожу. Если бы она начала трогать вещи, другие люди, дотронувшиеся, например, до двери [после нее] начали бы умирать», — поделился Хагг.
«Мы сейчас не планируем наносить ядерный удар по кому-либо», — подчеркнул Хагг.
Однако он не исключил, что ~Вашингтон попытается ликвидировать нового верховного лидера страны Моджтабу Хаменеи, если тот не изменит подхода к урегулированию~. Он также подтвердил причастность США к атаке на школу в Минабе в начале войны: по его словам, это было сделано «не специально». При этом погибших в результате удара он назвал «сопутствующими потерями», заявив, что дети «всегда умирают в войнах».
После публикации видео Пентагон отправил чиновника в административный отпуск на время расследования. Как сообщил Newsmax, ему может грозить и уголовное разбирательство. В армии США также подтвердили, что «ядерный ученый Эндрю Хагг действительно отстранен от работы и ожидает дальнейшего разбирательства».
Скандал получил продолжение на брифинге в Пентагоне, где главе ведомства Питу Хегсету задали вопрос о том, грозят ли Эндрю Хаггу увольнение и уголовное преследование после публикации скрытой записи.
«Да, он больше не будет здесь работать», — ответил Хегсет.
После этого он заявил, что ведомство серьезно относится к утечкам и внутренним угрозам, а также постоянно оценивает риски, связанные с подобными случаями.
Не первое увольнение.
Ранее в Пентагоне произошло еще одно громкое кадровое решение. Министр военно-морских сил США Джон Фелан покинул пост, о чем сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.
«Министр военно-морских сил Джон Фелан покидает администрацию, уходя с должности немедленно. От имени министра войны и заместителя министра войны мы выражаем благодарность министру Фелану за его службу министерству и военно-морским силам Соединенных Штатов», — следует из его сообщения в соцсетях.
Парнелл также сообщил, что обязанности главы ВМС временно перейдут к Хунгу Као.
Позже Axios со ссылкой на источники связал отставку с конфликтом между Феланом и главой Пентагона Питом Хегсетом. По данным издания, причиной напряженности могли стать прямые контакты Фелана с президентом США Дональдом Трампом.
«Хегсет посчитал, что Фелан слишком сильно обошел субординацию, имея прямую связь с [президентом Дональдом] Трампом, чей клуб Мар-а-Лаго в Палм-Бич находится недалеко от особняка Фелана», — объяснили журналисты.
Один из собеседников Axios утверждал, что Фелан и Хегсет «не ладили», а сама отставка, как отмечает издание, стала неожиданностью даже для части администрации.