Знакомство с областным парламентом

Сегодня, в День российского парламентаризма, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Анатолий Юданов побеседовал с молодым поколением о депутатской работе.
Для двадцати учащихся 9−11 классов областного центра образования поселка Тулинский и их наставников сегодня провели экскурсию в Заксобрании. Это уже не первый визит юных жителей области в здание по улице Кирова, 3. Депутат седьмого и восьмого созывов, заместитель председателя комитета регионального парламента по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Анатолий Юданов планомерно знакомит старшеклассников с работой областных депутатов. Уже практически все по очереди учащиеся старших классов школ на территориях, входящих в состав избирательного округа № 18, побывали в главных помещениях Законодательного Собрания, в открытом диалоге с депутатом задали свои вопросы.
Большой зал — место исторически значимое, как всегда отмечает Председатель Заксобрания Андрей Шимкив: здесь за более чем три десятка лет были приняты сотни законов, прямо влияющих на жизнь в Новосибирской области. Школьникам, которые приходят сюда на экскурсию, обычно интересно, кто присутствует на сессиях регионального парламента, где размещаются депутаты, как они выражают свои мнения. Обзорный фильм, сделанный к 30-летию законотворческой деятельности, знакомит ребят с историей становления областного парламента, руководителями разных созывов и главными принципами работы депутатов.
«Законодательное Собрание — такое масштабное пространство, — поделилась сегодня впечатлениями от экскурсии десятиклассница Арина Воробьёва. — Хотелось бы увидеть депутатов в работе. Как я понимаю, их главная задача — реагировать на те проблемы, которые появляются в районах и городах. Из этих проблем формулируются задачи, для решения которых, возможно, далее будут приниматься законы или направлено финансирование. Я планирую пойти учиться госуправлению, и мне хочется узнать поближе об этом».
Кстати, шесть школьников, участвовавших в экскурсиях, организованных Анатолием Юдановым в прошлые годы, приняли решение подробнее познакомиться с функционированием системы власти. Они поступили в высшие учебные заведения на факультеты государственного и муниципального управления. Для них, безусловно, особенно важен рассказ Анатолия Юданова о мотивах, которые привели его в политику, о связи с избирателями, современных запросах граждан.
«Главное, что я хотел сказать ребятам сегодня, я сказал в самом конце нашей встречи, — прокомментировал Анатолий Юданов. — Пусть у них будет ещё много бесед, как это раньше называлось, с интересными людьми, с людьми разных профессий. С теми, кто по-настоящему любит дело, которым занимается, горящим взором смотрит на стоящие перед ним задачи, будь это работа в шахте, профессия столяра-краснодеревщика, учеба или лечение людей. Пусть подростки максимально общаются с разными людьми и для себя принимают решение о собственном профессиональном становлении. А может быть, они сегодня посмотрят и скажут: “Да это не моё, я никогда этим не буду заниматься. Потому что у меня характер другой, настроения по жизни другие”. И это тоже правильно, и это тоже принципиально важно, чтобы построить собственную жизненную стратегию. Если они после нашего разговора поймут хотя бы толику о том, что такое быть депутатом, это уже здорово».
