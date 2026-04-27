Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер «Хезболлы» выступил с призывом по Израилю

Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» шейх Наим Касем призвал официальный Бейрут прекратить прямые переговоры с Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2024

«Обязанность [властей] заключается в том, чтобы прекратить прямые переговоры с израильским противником и перейти к непрямым», — подчеркнул Касем.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести мощные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

8 апреля Армия обороны Израиля нанесла самую масштабную серию ударов по всей территории Ливана. В заявлении израильские военные отметили, что атака была основана на точных разведданных и тщательно планировалась в течение нескольких недель.

