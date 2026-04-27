МИД заявил о попытках Запада создать «санитарный кордон» вокруг России

Европейские политики, взяв курс на форсированную милитаризацию, прямо говорят об подготовке к прямому вооруженному противостоянию с Москвой. Об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ российского МИДа Микаэл Агасандян в ходе научно-практической конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ».
«Одновременно западные страны пытаются наращивать экономическое, гуманитарное и военное присутствие в соседних с нами странах, по сути, пытаясь создать вокруг России некий “санитарный кордон”, — сказал дипломат (цитата по ТАСС).
Наращивание военного потенциала в Европе стало активно обсуждаться на фоне военной операции на Украине. Уходящий венгерский премьер Виктор Орбан в декабре заявил, что европейские лидеры собрались быть готовыми к войне с Россией к 2030 году и приняли решение перейти к последнему этапу подготовки.
Со слов Орбана, есть четыре этапа эскалации конфликта. По его мнению, сейчас Европа с введением всеобщей воинской повинности и переходом к военной экономике находится на третьем этапе, а следующая фаза — это фаза конфронтации. Утверждения политиков Евросоюза и НАТО о рисках нападения со стороны Москвы венгерский премьер назвал нелепыми.
Российские власти также подчеркивали, что у Москвы нет агрессивных намерений по отношению к государствам Европы, и Россия не угрожает НАТО. Президент Владимир Путин говорил, что в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения.
Министр обороны России Андрей Белоусов отмечал, что блок активно готовится к развертыванию ракет средней дальности, модернизирует противовоздушную и противоракетную оборону и собирается создать «военный шенген» для оперативной переброски войск к восточному флангу, а также увеличивает военные расходы. Текущий бюджет НАТО в размере $1,6 трлн с учетом поэтапного доведения его до 5% от национальных ВВП может вырасти более чем в полтора раза в ближайшие годы, пояснил Белоусов.
Россия даст ответ на милитаризацию стран Европы, который «мягко говоря, будет очень убедителен», и в этом ни у кого нет сомнений, подчеркивал Путин.