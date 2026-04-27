Заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 27 апреля: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

27 апреля Владимир Путин примет главу МИД Ирана в президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге.

Встреча Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи важна с учетом развития ситуации на Ближнем Востоке.

Состоится беседа [Путина и Аракчи], важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Также 27 апреля Владимир Путин выступит на Совете законодателей в Санкт-Петербурге.

В ходе рабочей поездки в северную столицу глава государства проведет встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Владимир Путин в понедельник посетит школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина в Санкт-Петербурге и наградит коллектив Федерации дзюдо Петербурга орденом Почета.

Мы отправимся на новый объект, который строился довольно долго. Почти четыре года он строился. Это такой многофункциональный спортивный объект, который называется школа олимпийского резерва имени Рахлина. Там занимаются и фехтованием, и художественной гимнастикой, и, разумеется, дзюдо.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

В заключение своей рабочей поездки в северную столицу Путин встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

