Заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 27 апреля: главное

27 апреля Владимир Путин примет главу МИД Ирана в президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге.
Встреча Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи важна с учетом развития ситуации на Ближнем Востоке.
Также 27 апреля Владимир Путин выступит на Совете законодателей в Санкт-Петербурге.
В ходе рабочей поездки в северную столицу глава государства проведет встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Владимир Путин в понедельник посетит школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина в Санкт-Петербурге и наградит коллектив Федерации дзюдо Петербурга орденом Почета.
Мы отправимся на новый объект, который строился довольно долго. Почти четыре года он строился. Это такой многофункциональный спортивный объект, который называется школа олимпийского резерва имени Рахлина. Там занимаются и фехтованием, и художественной гимнастикой, и, разумеется, дзюдо.
В заключение своей рабочей поездки в северную столицу Путин встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.