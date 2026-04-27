Путин встретится с главой МИД Ирана в Санкт-Петербурге

Встреча российского лидера и главы МИД Ирана пройдет в Петербурге в Президентской библиотеке. Песков отметил особую важность беседы на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Москва выступает за перемирие между США и Ираном.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин проведет сегодня, 27 апреля, встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщил представитель президента России Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Арагчи состоится в Санкт-Петербурге.

«Президент отправится в Президентскую библиотеку в Санкт-Петербурге, где он проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел Ирана Арагчи. Иранцы об этом уже сообщили несколько дней тому назад. И состоится беседа», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Песков отметил, что важность беседы «трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке».

О планах встречи сообщало пакистанское издание Dawn накануне, 26 апреля. В Кремле в этот же день подтвердили, что Россия примет иранского министра.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял в беседе со своим иранским коллегой, что Москва выступает за продолжение перемирия между Тегераном и Вашингтоном. Лавров отметил, что Иран и США должны соблюдать условия перемирия и не допускать рецидива конфронтации на Ближнем Востоке.

США и Иран заключили перемирие 8 апреля на две недели. После его окончания президент США Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, заявив о необходимости дипломатического урегулирования.

25 апреля Трамп отменил поездку американской делегации в Пакистан, заявив, что переговорщикам США не стоит тратить время, чтобы «болтать ни о чем», и предложил Ирану напрямую контактировать с Вашингтоном. Иран заявлял, что новый раунд переговоров в Пакистане с участием Аббаса Арагчи не планируется.

