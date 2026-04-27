В Удмуртии предложили полностью запретить продажу вейпов

Минпромторг Удмуртии разработал законопроект о полном запрете розничной продажи электронных сигарет и вейпов в регионе.

Источник: РБК

Минпромторг Удмуртии разработал законопроект о полном запрете розничной продажи электронных сигарет и вейпов в регионе. Инициативу озвучил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев на заседании координационного совета при правительстве региона.

Документ уже одобрен общественным советом при министерстве и проходит оценку регулирующего воздействия. После этого его рассмотрит правительство Удмуртии.

По данным регионального Минздрава, в 2025 году в наркологический диспансер обратились 98 несовершеннолетних с жалобами, связанными с употреблением вейпов. Кроме того, были зафиксированы семь случаев отравления никотинсодержащей продукцией среди детей, пятеро из них младше 14 лет.

В Госдуме сейчас рассматривают поправки, которые позволят регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов. Как сообщил спикер Вячеслав Володин, решение могут принять в мае, а новые полномочия — передать субъектам с 1 сентября 2026 года.

В парламенте Удмуртии заявили о готовности поддержать запрет, если такие полномочия будут закреплены на федеральном уровне.

По оценке регионального управления ФНС, рынок вейпов в республике достигает около 10 млрд руб., при этом значительная его часть находится в тени.

