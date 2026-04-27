Путин встретится с Матвиенко во время рабочей поездки в Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин 27 апреля встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Источник: РБК

По его словам, во время рабочего визита в Санкт-Петербург Путин выступит на Совете законодателей в Таврическом дворце. После этого у него состоится отельная беседа с Матвиенко.

Кроме того, президент встретится с петербургским губернатором Александром Бегловым. В планах Путина также посетить школу олимпийского резерва имени Рахлина, где он наградит коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга орденом Почета, рассказал Песков.

В рамках визита в Санкт-Петербург Путин планирует принять главу МИД Ирана Аббаса Арагчи. Он прибыл в город утром 27 апреля в рамках поездки в Россию.

