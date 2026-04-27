Китай пригрозил ЕС ответными мерами из-за закона «Сделано в Европе»

Китай предупредил Евросоюз об ответных мерах в случае ущерба для своих компаний из-за нового закона, направленного на поддержку европейских производителей, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на заявление Министерства коммерции КНР.
Евросоюз ранее представил новый законопроект «Сделано в Европе» для компаний, стремящихся получить доступ к государственному финансированию в стратегических секторах, включая автомобилестроение, экологически чистые технологии и металлургию, обязывая фирмы соответствовать минимальным требованиям к комплектующим из ЕС. Речь идет о проекте Industrial Accelerator Act, который должен усилить позиции европейской промышленности на фоне конкуренции с более дешевыми импортными товарами.
Минкоммерции Китая на минувшей неделе официально направило в Европейскую комиссию комментарии, в которых изложило позицию Китая и выразило серьезную озабоченность по поводу данного законопроекта, подчеркнули в ведомстве, передает Xinhua.
В Пекине считают, что новый закон может привести к дискриминации иностранных инвесторов, замедлит «зеленый» переход ЕС и подорвет честную конкуренцию на европейском рынке. В случае игнорирования позиции Пекина Китай «будет вынужден принять контрмеры». При этом власти не уточнили их характер.
Как уточняет Financial Times, законопроект «Сделано в Европе» предусматривает ограничения на инвестиции из стран, контролирующих более 40% мирового производства в стратегических секторах, включая аккумуляторы, солнечную энергетику и атомную отрасль. Для проектов объемом свыше €100 млн предлагается вводить требования по локализации — не менее 50% работников должны быть из ЕС, а также обязательное участие европейских компаний и передача технологий. Кроме того, ЕС рассчитывает увеличить долю промышленного производства в ВВП до 20% к 2035 году против 14,3% в прошлом году.
В ЕС рассматривают инициативу как ответ на практику Китая, включая субсидирование промышленности и требования к иностранным компаниям передавать технологии, говорится в статье FT. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объем господдержки китайских производителей в ряде случаев в несколько раз превышает аналогичные меры в развитых странах. В Пекине в свою очередь отвергают обвинения в избыточных мощностях.
В начале марта Минкоммерции Китая уже заявляло, что под предлогом развития собственной промышленности и содействия «зеленому» переходу ЕС возводит стены и барьеры, а также занимается протекционизмом. Такие действия не только окажутся контрпродуктивными, но и исказят честную конкуренцию и нарушат глобальные логистические цепочки.
Осенью прошлого года Bloomberg писал, что Евросоюз рассматривает возможность принудить китайские компании передавать технологии как условие продолжения работы на территории ЕС. Такой шаг, как отмечало агентство, позволит повысить конкурентоспособность европромышленности. Меры планируют применить к компаниям, которые хотят получить доступ к ключевым цифровым и производственным рынкам, таким как рынок автомобилей и аккумуляторов.
