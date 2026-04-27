Китай пригрозил ЕС ответными мерами из-за закона «Сделано в Европе»

Как уточняет Financial Times, законопроект «Сделано в Европе» предусматривает ограничения на инвестиции из стран, контролирующих более 40% мирового производства в стратегических секторах, включая аккумуляторы, солнечную энергетику и атомную отрасль. Для проектов объемом свыше €100 млн предлагается вводить требования по локализации — не менее 50% работников должны быть из ЕС, а также обязательное участие европейских компаний и передача технологий. Кроме того, ЕС рассчитывает увеличить долю промышленного производства в ВВП до 20% к 2035 году против 14,3% в прошлом году.