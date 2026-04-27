Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Коми предотвратили теракт на нефтяном объекте. Видео

ФСБ опубликовало видео предотвращения теракта на объекте нефтяной промышленности в Коми.

По данным пресс-службы ведомства, два россиянина по заданию украинских спецслужб готовили теракт в Ухте. Они передавали иностранным кураторам сведения о региональных нефтеперерабатывающих предприятиях, а также российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов.

При попытке задержания фигуранты оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были убиты ответным огнем. Сотрудники ФСБ и мирные жители не пострадали.

На месте происшествия нашли два дрона с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом иностранного производства, два пистолета Макарова, а также телефоны с информацией о подготовке диверсии.

В конце марта сотрудники ФСБ предотвратили теракт на оборонно-промышленном предприятии в Подмосковье. Во время задержания преступник открыл огонь по силовикам и был ликвидирован.

