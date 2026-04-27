В Коми предотвратили теракт на нефтяном объекте. Видео

ФСБ опубликовало видео предотвращения теракта на объекте нефтяной промышленности в Коми.
По данным пресс-службы ведомства, два россиянина по заданию украинских спецслужб готовили теракт в Ухте. Они передавали иностранным кураторам сведения о региональных нефтеперерабатывающих предприятиях, а также российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов.
При попытке задержания фигуранты оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были убиты ответным огнем. Сотрудники ФСБ и мирные жители не пострадали.
На месте происшествия нашли два дрона с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом иностранного производства, два пистолета Макарова, а также телефоны с информацией о подготовке диверсии.
В конце марта сотрудники ФСБ предотвратили теракт на оборонно-промышленном предприятии в Подмосковье. Во время задержания преступник открыл огонь по силовикам и был ликвидирован.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».