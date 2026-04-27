В Эстонии призвали ЕС использовать суды для сдерживания гибридных угроз

Глава полиции безопасности Эстонии призвал принимать меры сразу, чтобы «ситуация не переросла в нечто худшее», упомянув суровые тюремные сроки в стране в качестве сдерживающего фактора.

Источник: РБК

Глава полиции безопасности Эстонии (КаПо) Харрис Пуусепп в интервью Financial Times призвал европейские правительства быстрее и решительнее реагировать на гибридные атаки, якобы поддерживаемые Россией, и по возможности использовать суды для предотвращения попыток.

«Россия и ее спецслужбы будут делать все, что мы им позволим», — считает Пуусепп. «Мы не можем удержать их от попыток, мы не можем остановить их… но мы можем сделать так, чтобы их осуществление было максимально сложным и дорогостоящим», — сказал он.

Глава КаПо упомянул суровые тюремные сроки в республике в качестве сдерживающего фактора. «Это хорошая идея для всех», — считает он. «Часть нашей международной деятельности — это обмен опытом», — добавил Пуусепп.

По его словам, важно принимать меры сразу, чтобы «ситуация не переросла в нечто худшее». «Невозможно переоценить важность правовых инструментов», — подчеркнул глава эстонской полиции безопасности.

Как отмечает FT, хотя руководители европейских разведывательных служб публично в общих чертах говорят о серьезности гибридных атак, они расходятся во мнениях по поводу судебного преследования и публичного привлечения внимания к нападениям.

В 2024 году ЕС утвердил новый режим санкций против России в качестве противодействия различным гибридным угрозам. К таковым Брюссель отнес подрыв избирательных процессов, угрозы экономической деятельности, манипулирование информацией, вредоносную кибердеятельность и др. В декабре того же года Евросоюз впервые согласовал санкции в ответ на гибридные угрозы со стороны России. Москва отрицает обвинения в гибридных атаках.

В конце прошлого года глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне не исключил «упреждающий удар» против России из-за гибридных атак. По его словам, одна из проблем заключается в том, что страны альянса имеют «гораздо больше ограничений, чем наши оппоненты, из-за этики, из-за права, из-за юрисдикции». «Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно и упреждающе, вместо того чтобы реагировать», — сказал Драгоне.

По данным Politico, европейские страны на фоне диверсий и инцидентов с дронами обдумывают «ответный удар» по России, в частности наступательные кибероперации и внезапные военные учения.

Президент России Владимир Путин заявлял, что «все страны НАТО воюют с Россией». Глава МИДа Сергей Лавров в 2022 году говорил, что Запад объявил России «тотальную гибридную войну», в прошлом месяце он заявил, что западные страны ведут не гибридную войну, а «прямую». По его словам, Украина стала «острием гибридной войны Запада, но в последнее время уже не только гибридной, а прямой, горячей войны Запада против России». Целью министр назвал ослабление и нанесение стратегического поражения стране, чтобы «развалить» ее.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше