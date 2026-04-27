В Эстонии призвали ЕС использовать суды для сдерживания гибридных угроз

Президент России Владимир Путин заявлял, что «все страны НАТО воюют с Россией». Глава МИДа Сергей Лавров в 2022 году говорил, что Запад объявил России «тотальную гибридную войну», в прошлом месяце он заявил, что западные страны ведут не гибридную войну, а «прямую». По его словам, Украина стала «острием гибридной войны Запада, но в последнее время уже не только гибридной, а прямой, горячей войны Запада против России». Целью министр назвал ослабление и нанесение стратегического поражения стране, чтобы «развалить» ее.