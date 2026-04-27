Путин призвал парламентариев не зацикливаться на запретах

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал парламентариев не зацикливаться на запретах.

Источник: © РИА Новости

«Излишние барьеры тормозят развитие, это все явления временные, проходящие. А Россия вечна. Законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», — сказал он на Совете законодателей.

Путин отметил, что институт парламентаризма показал устойчивость, суверенность и готовность бороться за интересы страны. Он назвал работу парламента, правительства и корпораций слаженной.

«Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренцией — это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся, потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ», — подчеркнул он.

Другие заявления

  • Путин поддержал инициативу о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026-го на более поздний срок.
  • Поддержка регионов — отдельная задача парламентариев.
  • Экономика должна выйти на устойчивые и более высокие темпы роста.
  • Итоги предвыборной кампании в Госдуму должны быть легитимны и отражать волю народа.
  • Выборный процесс и конкуренция кандидатов не должны влиять на законодательную работу.
  • Работа по оказанию помощи участникам СВО не будет прерываться.
  • Для передовых отраслей технологического лидерства нужен прочный правовой фундамент.
  • России нужно найти свою сбалансированную модель регулирования ИИ.