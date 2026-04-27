ВС России ударили по портовым и энергетическим объектам ВСУ

Российская армия нанесла удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Кроме того, были поражены места производства украинских беспилотников дальнего действия и пункты дислокации вооруженных подразделений в 143 районах.
Удары нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетами и артиллерией.
Кроме того, ведомство сообщило о взятии российскими подразделениями двух населенных пунктов — Таратутино в Сумской области и Ильичовки в ДНР.
О поражении объектов украинской портовой инфраструктуры Минобороны сообщило 25 апреля. Тогда ведомство добавило, что российская армия также нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».