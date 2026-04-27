В Совбезе России допустили рост цен на удобрения из-за цен на нефть

Перекрытие Ормузского пролива повлияет на производство минеральных удобрений и стоимость продовольствия. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов, передает «Интерфакс».
Шевцов отметил, что, по данным Международного энергетического агентства, из-за закрытия Ормузского пролива на рынок перестанет поступать около 10% нефти.
«Это все влияет и на производство удобрений, потому как сейчас идет посевная. Это также будет влиять и на производство продовольствия. Если посмотреть, цены на удобрение выросли, на карбамид уже почти в два раза», — добавил он.
После неудачных переговоров с иранской стороной в Исламабаде президент США Дональд Трамп также объявил блокаду морского пути для связанных с Ираном судов с целью пресечь нефтяной транзит Тегерана.
О том, что конфликт на Ближнем Востоке создает риски продовольственной безопасности России, ранее заявил замсекретаря Совбеза Александр Масленников. Он также отметил, что сложившаяся ситуация открывает долгосрочные перспективы для российских агропроизводителей.
