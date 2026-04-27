Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совбезе России допустили рост цен на удобрения из-за цен на нефть

Источник: РБК

Перекрытие Ормузского пролива повлияет на производство минеральных удобрений и стоимость продовольствия. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов, передает «Интерфакс».

Шевцов отметил, что, по данным Международного энергетического агентства, из-за закрытия Ормузского пролива на рынок перестанет поступать около 10% нефти.

«Это все влияет и на производство удобрений, потому как сейчас идет посевная. Это также будет влиять и на производство продовольствия. Если посмотреть, цены на удобрение выросли, на карбамид уже почти в два раза», — добавил он.

Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива, через который проходило около 20% мировых поставок нефти и около 30% поставок сжиженного природного газа, сразу после начала военной операции США и Израиля в конце февраля.

После неудачных переговоров с иранской стороной в Исламабаде президент США Дональд Трамп также объявил блокаду морского пути для связанных с Ираном судов с целью пресечь нефтяной транзит Тегерана.

О том, что конфликт на Ближнем Востоке создает риски продовольственной безопасности России, ранее заявил замсекретаря Совбеза Александр Масленников. Он также отметил, что сложившаяся ситуация открывает долгосрочные перспективы для российских агропроизводителей.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

