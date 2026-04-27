В Совбезе заявили о пролете украинских дронов через Польшу и Прибалтику

Замсекретаря Совбеза заявил о беспрепятственном пролете украинских дронов через территории Польши и Прибалтики. МИД России предупреждал о недопустимости пролетов БПЛА при атаках на Россию через территорию стран Балтии.

Источник: РБК

Польша и страны Прибалтики пропускают украинские ударные беспилотники через свое воздушное пространство. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в ходе выступления на конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ» в МГИМО.

«Ударные беспилотники свободно пролетают через воздушное пространство стран Прибалтики и Польши, разрушают международную логистическую инфраструктуру, по которой поставляются энергоносители, в том числе в западные страны», — заявил Шевцов (цитата по ТАСС).

МИД России 6 апреля вынес специальное предупреждение странам Балтии из-за решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках на объекты на российской территории.

Министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отвергли обвинения, заявив, что не давали Киеву право использовать свои территории и воздушное пространство.

Страны Прибалтики несколько раз сообщали об украинских дронах в своем воздушном пространстве. 23 марта беспилотник упал на юге Литвы. Премьер Инга Ругинене заявила, что это был «заблудившийся дрон». Президент Гитанас Науседа уточнил, что аппарат летел к российскому Приморску, но сбился с курса и упал у озера Лависас. Военные сообщили, что радары его не зафиксировали.

Кроме того, два дрона падали на территории Финляндии в конце марта. Один БПЛА был идентифицирован как украинский AN196.

