В Совбезе заявили о пролете украинских дронов через Польшу и Прибалтику

Страны Прибалтики несколько раз сообщали об украинских дронах в своем воздушном пространстве. 23 марта беспилотник упал на юге Литвы. Премьер Инга Ругинене заявила, что это был «заблудившийся дрон». Президент Гитанас Науседа уточнил, что аппарат летел к российскому Приморску, но сбился с курса и упал у озера Лависас. Военные сообщили, что радары его не зафиксировали.