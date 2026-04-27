Евгений Примаков ушел с поста главы Россотрудничества. Об этом говорится в указе, который подписал президент России Владимир Путин.
Должность нового главы Россотрудничества занял Игорь Чайка, который был ранее заместителем руководителя ведомства.
Примаков занимал должность руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) с 2020 года. Он был награжден орденом Почета 11 февраля этого года.
Евгений Примаков родилcя 29 апреля 1976 года, он окончил РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет). Примаков более 20 лет работал журналистом и освещал военные конфликты, возглавлял ближневосточные бюро НТВ и «Первого канала». Работал в структурах ООН (2011−2014). В 2018—2020 годах был депутатом Госдумы VII созыва. Евгений Александрович Примаков приходится внуком дипломату Евгению Примакову, который в 1996—1998 годах возглавлял МИД.
Россотрудничество было создано указом президента в 2008 году. Его официальное название — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Оно подчиняется Министерству иностранных дел (МИД) и работает через представительства за рубежом (российские центры науки и культуры).
